Парк усадьбы Знаменское-Губайлово планируют благоустроить в подмосковном Красногорске

Уже в следующем году в подмосковном Красногорске притупят к работам по благоустройству парка усадьбы Знаменское-Губайлово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Парк усадьбы Знаменское-Губайлово является объектом культурного наследия. Местные жители любят проводить свой досуг в этом месте. Главной идеей проекта является гармоничное сосуществование на одной территории исторических парков двух эпох с сохранением особенностей и учетом потребностей горожан», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что основные принципы благоустройства данной территории включают в себя сохранение и воссоздание исторических объектов и планировочной структуры на основании историко-культурных исследований, приспособление территории к современной функции, стилистическое разграничение усадебного и советского парка.

Проектом предусматривается воссоздание утраченных и реставрация сохранившихся парковых скульптур. На месте существующей зоны для всесезонного пикника восстанавливается существовавший здесь в советский период плодовый сад. Проектом также предусматривается ремонт Зеленого театра и сцены, с целью приведения их в общую стилистику. Все работы по благоустройству планируется завершить в 2025 году.