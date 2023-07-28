Парк «Веретьево» из Талдомского округа взял золото на Евразийской премии

В этом году жюри с международным составом дало высокую оценку парку «Веретьево», расположенный в «Арт-усадьбе Веретьево» Талдомского округа. Это живописное пространство спроектировал архитектор и художник Александр Бродский. Парк получил золото на международном конкурсе по архитектуре и дизайну «Евразийская Премия».

В состав звездного жюри вошли известнейшие представители архитектуры и дизайна из 16 стран мира. Среди них такие Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Бельгия и другие.

Напомним, уникальное пространство – парк «Веретьево» – появился в Талдомском округе в 2021 году. Он построен на территории 7 гектаров и представляет собой единое ленд-арт-пространство. Прекрасные арт-объекты здесь органично вплавлены в ландшафт с минимальным воздействием на дикую природу.