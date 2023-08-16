Парк «Зарядье» в Москве возобновил работу в штатном режиме
Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]
Как сообщает агентство «РИА Новости», информация о ложных минированиях стала неприятной тенденцией в России с конца 2019 года, затрагивая различные общественные объекты.
Парк «Зарядье», который был временно закрыт из-за сообщения о неопознанном устройстве, вернулся к работе в штатном режиме. Как только поступило сообщение о потенциальной угрозе, работники парка и посетители были эвакуированы в целях безопасности.
Несмотря на то, что большинство угроз не подтверждаются, каждое сообщение о потенциальном взрыве должно воспринимается всерьез и подлежит обязательной проверке в соответствии с законом. Это необходимо для защиты мирного населения. Сейчас горожане могут вернуться к отдыху в московском парке.