Парковка решает все: туристам раскрыли формулу дешевого отдыха в России

Путешественники все чаще выбирают поездки в самый западный регион России на личном транспорте. Эксперты связывают этот тренд с доступной стоимостью размещения в гостиницах, оборудованных удобными парковками, пишет АН.

Калининградская область становится все более привлекательным направлением для автомобильных путешественников. Аналитики сервисов бронирования выявили устойчивый рост интереса к поездкам в регион на личном транспорте.

Согласно данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость ночи в калининградском отеле составляет 7300 рублей. Однако при выборе гостиниц с парковкой для автомобиля туристы могут рассчитывать на более выгодные предложения. Платформа «Твил» фиксирует средний чек за номер с удобной стоянкой на уровне 5616 рублей, а в ряде случаев можно найти варианты и за 3932 рубля. Выборка основывалась на бронированиях, совершенных в марте.

Эксперты объясняют такую разницу в цене неравномерным стартом туристического сезона в разных частях страны. В западных регионах, включая Калининградскую область, высокий сезон традиционно начинается в апреле, поэтому стоимость размещения там растет быстрее, чем в других направлениях.

При этом спрос на отели, предоставляющие удобства для автопутешественников, за последний год увеличился на 10 процентов. Частота поисковых запросов с соответствующими фильтрами выросла в три раза, что свидетельствует о растущей популярности поездок на личном транспорте.