Партия «Единая Россия» активно решает вопросы фрязинцев

Недавно на приеме у депутата Константина Русакова побывал рекордсмен по параплаванию Виталий Кочнев, который столкнулся с финансовыми трудностями. Мужчина обратился за поддержкой в решении социальных вопросов и финансировании своего участия в соревнованиях.

Виталий Кочнев — не просто спортсмен, а символ силы духа и упорства. Его достижения вдохновляют многих, показывая, что можно преодолевать трудности и добиваться успеха, несмотря на обстоятельства. Он служит примером для молодежи и людей с ограниченными возможностями.

Константин Русаков отреагировал на просьбу Виталия с пониманием и пообещал взять вопрос под контроль. Депутаты «Единой России» регулярно проводят личные приемы граждан, что позволяет каждому получить консультации по различным вопросам. Записаться на прием можно по телефону Общественной приемной фрязинского отделения «Единой России»: 8 (496) 255-51-20.