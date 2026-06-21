Партия «Единая Россия» в Подмосковье поздравила медиков с профессиональным праздником
«Единая Россия» поздравила медработников с профессиональным праздником
Фото: [подмосковное отделение "Единой России"]
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило медработников с профессиональным праздником. Врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитары, фармацевты и другие сотрудники медучреждений отмечают свой праздник 21 июня.
«Врачи, фельдшеры, медсестры, бригады скорой помощи – каждый день вы спасаете жизни, возвращаете здоровье, дарите людям надежду. Ваш труд требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, огромной душевной самоотдачи, терпения и милосердия», - сказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Он отметила, что поддержка здравоохранения является одним из ключевых приоритетов работы региональных властей. Он поблагодарил медиков за их труд, верность призванию, спасенные жизни.
«Крепкого вам здоровья – того самого, которое вы ежедневно дарите другим. Счастья, благополучия и мирного неба вам и вашим близким!» – заключил Брынцалов.