За два года в Болычевской библиотеке Волоколамского округа изготовили 2 430 окопных свечей

В Болычевской библиотеке Волоколамского округа приготовили к отправке в зону СВО очередную партию блиндажных свечей для участников спецоперации.

В зону СВО отправится 260 свечей, которые расфасованы по специальным коробкам. В нынешнем году уже было отправлено 600 свечей. В прошлом году работа в данном направлении проходила не менее активно — 1 500. Таким образом, практически за два года военнослужащие России получили от болычевцев 2 430 окопных свечей. Помощь в изготовлении свечей оказывают не только жители села Болычево.

«Да, практически каждый день делают свечи пять-шесть пенсионерок из нашего читательского объединения любителей поэзии «В кругу друзей». Но ведь для изготовления свечей нужны металлические банки, картон, парафин. Например, банки нам приносят школьники, привозят сотрудники распложенного неподалеку санатория Росгвардии «Федосьино», — рассказала библиотекарь Наталья Пискунова.

Фото: [ Волоколамская библиотека ]

Наталья Пискунова отметила, что изготовление свечей — не всегда легкая работа. Многое зависит от размера парафина. Обычно активистам передают большие куски. Тогда сначала требуется мужская помощь. Жители села распиливают их лобзиком.

«Кто-то помогает деньгами. Активно нас поддерживает Федор Александрович Степанов, которого мы называем главным подмосковным старостой. Словом, участие в работе нашего, можно смело сказать, конвейера принимают многие жители нашего округа и других мест. И мы всем очень благодарны!» — рассказала Наталья Пискунова.

Оказать посильную помощь может каждый желающий. Наталья Николаевна Пискунова в телефонном режиме расскажет, как присоединиться к помощи. Номер для связи: 8-925-147-87-05. Переданные бойцам 2430 блиндажных свечей — это не только источник света и тепла, но и знак, что о военных заботятся и переживают.