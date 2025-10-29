Пару с аллергией на орехи высадили из самолета в Европе

Аллергия на орехи стала причиной вынужденной высадки молодой пары из самолета авиакомпании KLM в Европе, пишет издание Daily Record. Инцидент произошел 25 октября на рейсе, следовавшем в Амстердам.

22-летняя Претория Древер заранее уведомила авиакомпанию о своей аллергии на орехи, заполнив специальную онлайн-форму и прибыв в аэропорт за два часа до вылета для дополнительных согласований.

Однако представители KLM заявили, что не могут гарантировать полное отсутствие орехов на борту, поскольку некоторые пассажиры отдельно оплатили продукты, содержащие орехи.

Авиакомпания предложила паре рискнуть и воспользоваться рейсом, имея при себе препарат экстренной помощи. Однако Древер объяснила, что лекарство может оказаться неэффективным на высоте, и пара была вынуждена покинуть самолет.

Несостоявшаяся поездка обошлась молодоженам в 700 фунтов стерлингов. Пострадавшая пассажирка заявила, что больше никогда не воспользуется услугами KLM.

