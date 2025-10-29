Бортпроводник посоветовал пассажирке похудеть во время полета и попал в скандал

Известная модель и активистка Тесс Холлидей оказалась в центре неприятного инцидента на борту самолета авиакомпании United Airlines, пишет журнал People.

Во время полета первым классом из Тампы (Флорида) вместе с 9-летним сыном женщина случайно задела бедром кнопку вызова бортпроводника, находясь в туалете.

На звонок отреагировал сотрудник авиакомпании, который вместо помощи неожиданно начал рассказывать Холлидей историю своей сестры, столкнувшейся с фэтшеймингом, и посоветовал модели похудеть. По словам модели, неприятный разговор продолжался около десяти минут.

После инцидента авиакомпания принесла Холлидей официальные извинения. Сама модель заявила, что не будет настаивать на увольнении бортпроводника, но предложила организовать для него специальный тренинг по работе с чувствительными темами и вопросами веса.

