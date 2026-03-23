Пасхальный кризис в Германии: птичий грипп оставил немцев без яиц

В Германии накануне католической Пасхи (5 апреля) зафиксирован дефицит яиц. В ряде регионов продукт практически исчез из магазинов. Причина — вспышка птичьего гриппа, наносящая урон птицеводству, сообщает Shot.

Жители Берлина и крупных городов массово скупают яйца в преддверии праздника.

Там, где они еще остались, цены взлетели до 8 евро (около 758 рублей) за десяток, тогда как раньше средняя стоимость составляла 2–3 евро. Многие немцы отправляются за покупками в пригород в поисках более доступных вариантов.

Проблема назревала месяцами. Эпидемия птичьего гриппа бушует в стране с прошлого года. С сентября в Бранденбурге зафиксировано 18 вспышек. Серьезный урон понесло хозяйство в городе Клеве, где пало 340 тысяч кур.

Фермеры получили от государства компенсацию в размере 2,5 млн евро. Однако финансовые вливания не позволяют мгновенно восстановить поголовье.

Для сдерживания болезни власти ввели жесткие ограничения. Четырнадцать муниципалитетов объявлены «зонами со значительно повышенным риском», где птицам запрещен свободный выгул.

Эти меры призваны предотвратить новые вспышки, но одновременно сдерживают рост производства и замедляют восстановление отрасли.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Феофил III проведет церемонию Благодатного огня в Храме Гроба Господня.