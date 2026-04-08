Пасхальный стол подешевел: 818 рублей за кулич, пасху и яйца

По данным Руспродсоюза, предоставленным для РИА Новости , средняя цена стандартного пасхального набора (десяток яиц, кулич и творожная пасха) уменьшилась за последний год на 0,8% и составляет теперь 818 рублей.

«Пасхальный стол подешевел на 0,8%. В расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи... Таким образом, стоимость пасхального стола за год в среднем снизилась с 824,5 рубля до 818 рублей», — уточнили в ассоциации.

Для объективности подсчетов специалисты использовали конкретные рецепты. Так, творожная пасха готовилась из 500 граммов творога, 200 граммов сметаны, 120 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 30 граммов сухофруктов и двух желтков. В рецепт кулича вошли: 70 граммов сливочного масла, 170 мл молока, 350 граммов муки, 200 граммов сахара, 100 граммов сухофруктов и четыре куриных яйца.

Напомним, в 2026 году православные христиане в России встретят Пасху 12 апреля.

Ранее священник Константин Пархоменко объяснил, как правильно готовить кулич.