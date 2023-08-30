Пашутин резко высказался в адрес сбежавшей из России актрисы

Народный артист РФ даже сравнил ее с шипящей змеей, с которой борются, отрубая ей голову лопатой.

Как сообщает издание «Утро.ру», уже несколько лет (еще с 2016 года) актриса и телеведущая живет в одном из испанских городов. Именно там 57-летняя Татьяна Лазарева* и радуется атакам, которые наносят украинские беспилотники по российским городам и аэродромам.

С ее позицией категорически не согласен Александр Пашутин, который является прославленным актером театра и кино. Однако он известен еще и своим патриотизмом. Так, по его мнению, поведение Лазаревой* нельзя назвать никак иначе, чем настоящим бесстыдством.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.07.2022 за работу на финансируемом из-за границы проекте.