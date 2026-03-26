Пассажир обвинил кафе в российском аэропорту в обмане из-за стоимости креветок

В аэропорту Шереметьево произошел конфликт между пассажиром и сотрудниками кафе «Шоколадница», сообщил интернет-портал Tourdom со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Российский путешественник прилетел в терминал D и решил пообедать. В ближайшем кафе мужчина заказал пасту с морепродуктами за 850 рублей. Официантка предложила добавить в блюдо больше креветок, и турист согласился.

Когда пришло время оплачивать обед, россиянин был шокирован цифрами в чеке. Оказалось, что жареные креветки, которые ему предложили добавить в пасту, стоят 2000 рублей — это почти в два раза дороже самого основного блюда.

Мужчина возмутился, что официантка не предупредила его о стоимости добавки и заявил, что она ввела его в заблуждение. Сотрудника кафе свою вину, но оплатить счет все равно пришлось.

