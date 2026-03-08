Россиянки перестают делить блюда на «мужские» и «женские»

Все больше российских женщин перестают воспринимать еду как источник тревоги из-за фигуры и отходят от строгих гастрономических ограничений, которые долгое время считались частью женского образа. К такому выводу пришли аналитики сети стритфуд-кафе «Безумно», результаты исследования изучила « Газета.Ru ».

Согласно опросу, более 80% участниц не согласны с разделением блюд на «мужские» и «женские». Большинство респонденток признались, что выбирают еду прежде всего по вкусу и настроению, а не из-за опасений нарушить диету или выглядеть неподобающе в глазах окружающих.

Социологи отмечают, что в массовой культуре долгое время существовал стереотип, согласно которому женщинам якобы следует отдавать предпочтение легкой пище — салатам, йогуртам и низкокалорийным продуктам, тогда как более сытные блюда считались «мужскими». Однако результаты исследования показывают, что подобные представления постепенно утрачивают актуальность. Для многих участниц опроса фастфуд или плотная еда больше не воспринимаются как повод для оправданий.

Около 15,5% женщин сообщили, что в их парах именно они чаще выбирают подобные блюда. Еще 43,2% признались, что иногда готовы отступить от строгого рациона и поддержать идею съесть что-нибудь более калорийное. При этом такие решения все чаще воспринимаются как обычная часть повседневной жизни, а не как «срыв».

Сооснователь сети Евгений Головин отметил, что изменения связаны с более широкими культурными процессами. По его словам, женщины все чаще приходят в заведения не ради нарушения диеты, а потому что выбирают еду, которая им действительно нравится, при необходимости адаптируя блюда под себя.

Также меняется отношение к самим местам питания. Около 60% респонденток считают свидание в заведении уличной еды обычным форматом, а еще 14,2% называют его приемлемым, особенно если встреча происходит спонтанно.

Исследование показывает, что современная гастрономическая культура постепенно уходит от жестких диетических рамок и гендерных ожиданий. Все больше женщин воспринимают еду как источник удовольствия и общения.

