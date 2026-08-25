Пассажир с инвалидностью ждал помощь под дождем при +4° и замерз: суд взыскал с «Аэрофлота» и Кольцово ₽600 тыс.

Свердловский областной суд взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорта Кольцово в Екатеринбурге ₽600 тыс. в пользу пассажира с инвалидностью II группы за неоказанную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В апреле 2025 года екатеринбуржец приобрел билет на рейс Екатеринбург — Москва и оформил заявку на сопровождение в аэропорту и на борту. «Аэрофлот» подтвердил заявку и передал информацию в Кольцово, однако на месте мужчине отказали в согласованной парковке. Ему пришлось искать помощь у третьих лиц за деньги. На привокзальной площади пассажир более 45 минут ждал запрошенной помощи под дождем при температуре около +4°, промок и замерз, прежде чем сотрудники аэропорта доставили его в терминал на кресле-коляске.

Посадка на борт также прошла без надлежащего сопровождения: мужчина попал в самолет только после завершения посадки остальных пассажиров, когда сам обратился к сотрудникам. После перелета он оставил жалобу аэропорту, но она осталась без удовлетворения.

Первоначально Октябрьский районный суд взыскал с «Аэрофлота» ₽150 тыс. компенсации и ₽75 тыс. штрафа, хотя иск был подан также к Кольцово и УК «Аэропорты регионов». Авиакомпания обжаловала решение, утверждая, что ответственность за наземное обслуживание инвалидов лежит на аэропорте. Облсуд установил, что перевозчик не проконтролировал качество услуги, а аэропорт не обеспечил своевременную помощь маломобильному пассажиру. Итоговая сумма составила ₽400 тыс. компенсации и ₽200 тыс. штрафа. Требования к УК «Аэропорты регионов» удовлетворены не были. Решение вступило в силу.