Ракетная опасность на Урале и Поволжье: экстренные заявления губернаторов 27 августа
Глава Самарской области призвал жителей укрыться из-за ракетной угрозы
На территории Самарской области 27 августа 2026 года вводился режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Спустя некоторое время режим был успешно отменен. Параллельно сигнал ракетной опасности объявлялся в Свердловской области, где в целях безопасности допускались временные ограничения мобильной связи и интернета, пишет Известия.
Подробности объявления режима опасности в регионах
- Самарская область: Губернатор Вячеслав Федорищев выпустил экстренное предупреждение в мессенджере «Макс», призвав жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон, отойти от остекления, а находящимся на улице — незамедлительно проследовать в ближайшее укрытие. Через некоторое время угроза была снята.
- Свердловская область: Глава региона также информировал о введении режима ракетной опасности 27 августа. В рамках мер по обеспечению безопасности в области допускалось введение временных ограничений на работу операторов связи и мобильного интернета.