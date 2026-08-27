Изменения в ТК РФ с сентября: как коллективный договор повлияет на рабочее время
С 1 сентября годовой лимит сверхурочной работы в РФ увеличится со 120 до 240 час
С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым допустимый предел сверхурочной работы вырастет со 120 до 240 часов в год. Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров разъяснил условия применения новых норм, порядок повышенной оплаты труда и группы работников, для которых сохранятся ограничения, пишет РБК.
Условия увеличения лимита переработок
Увеличение годового лимита сверхурочной работы до 240 часов возможно только при соблюдении ключевых условий:
- Коллективные договоры: Новое правило должно быть официально зафиксировано в коллективном договоре или отраслевом соглашении предприятия.
- Правила оплаты: Первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в 1,5-кратном размере, последующие часы (в пределах 120 часов) — не менее чем в двойном. Все переработки со 121-го по 240-й час оплачиваются не менее чем в двойном размере за каждый час.
- Альтернатива: Право сотрудника взять дополнительное время отдыха (отгул) вместо повышенной оплаты сохраняется.
Ограничения и категории работников
Категория сотрудников
Допустимый лимит
Условия привлечения
Беременные, несовершеннолетние, ученики
Запрещено
Привлечение к сверхурочным работам полностью запрещено
Вредные условия (3–4 степени), госслужащие-совместители
До 120 часов в год
Увеличение лимита свыше 120 часов не допускается
Пенсионеры, предпенсионеры, вредные условия (1–2 степени)
До 240 часов в год
Только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний