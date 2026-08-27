Изменения в ТК РФ с сентября: как коллективный договор повлияет на рабочее время

Правила оплаты: Первые два часа переработки оплачиваются не менее чем в 1,5-кратном размере, последующие часы (в пределах 120 часов) — не менее чем в двойном. Все переработки со 121-го по 240-й час оплачиваются не менее чем в двойном размере за каждый час.