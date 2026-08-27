Сорвал курок, не перезарядил, сбежал: 38-летний россиянин на улице угрожал девушке

По информации издания, инцидент произошел в Южном микрорайоне. Злоумышленник приехал, захватив с собой травматическое оружие. Целью его визита было выяснение местонахождения одной из женщин. Однако 31-летняя горожанка, к которой он обратился, отказалась выдавать подругу. Разозлившись, мужчина начал угрожать ей убийством и выстрелил в воздух, но перезарядить пистолет не смог, после чего бросился бежать.

По данным издания, потерпевшая незамедлительно обратилась в отдел полиции. Правоохранителям удалось оперативно установить и задержать стрелявшего. В пресс-службе управления МВД по Кузбассу уточнили, что разрешение на хранение оружия у задержанного аннулировано. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, хотя в ходе происшествия никто физически не пострадал. Расследование продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и мотивы, побудившие мужчину взяться за оружие.

Ранее сообщалось, что в ЦППК подтвердили инцидент со стрельбой на станции Молжаниново в Москве.