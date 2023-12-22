Пассажира самолета приняли за покойника и высадили посредине пути

Во время полета у маломобильного пассажира по имени Роман поднялось давление, и он потерял сознание. Попытки привести его в чувство успеха не принесли, и командир корабля принял решение посадить борт. Он сообщил, что в самолете находится покойник, но при этом экипаж продолжает проводить реанимационные мероприятия.

Уже когда самолет приземлился в Сургуте, «покойник» внезапно пришел в себя.

Пассажира все же высадили и отправили в больницу на исследование. Сейчас с ним все в порядке, и Роман ожидает следующего рейса в Благовещенск.