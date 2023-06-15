Пассажирам Мострансавто в Подмосковье будут раздавать бутылки с питьевой водой

В Подмосковье начались жаркие дни, поэтому сотрудники компании Мострансавто совместно с областным Минтрансом запустили раздачу жителям и гостям региона бутылок с питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В Мострансавто уточнили, что такая акция проводится в жаркую погоду каждый год. Она направлена на поддержку граждан в период экстремальных погодных условий.

«Призываем наших пассажиров соблюдать элементарные меры предосторожности в жаркую погоду», — добавили в компании.

Отметим, что воду будут раздавать на остановках, автовокзалах и автостанциях с наибольшим трафиком пассажиров. В Минтрансе добавили, что мобильные пункты раздачи воды установят так, чтобы не создавать препятствий пассажирам транспорта.