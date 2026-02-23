Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейсов 24 февраля

Аэропорты московского авиаузла готовятся к работе в усиленном режиме в связи с прогнозируемым снегопадом 24 февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным синоптиков, с 8:00 вторника в столичном регионе ожидаются осадки, местами сильные, которые сохранятся до конца суток. В Росавиации предупредили, что ухудшение погодных условий способно повлиять на функционирование воздушного транспорта. Возможны изменения в расписании как прибывающих, так и отправляющихся рейсов, не исключаются и отмены.

Необходимость проведения регулярной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, а также обработка самолетов противообледенительными составами может привести к дополнительным временным затратам.

Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и цифровые сервисы аэропортов и авиакомпаний. Также им советуют заранее продумать альтернативные маршруты следования и оценить целесообразность сдачи багажа, поскольку в условиях снегопада возможны задержки при его обработке и выдаче. В пункте прибытия стоит уточнить возможность доставки багажа на дом.

Для обеспечения бесперебойной работы будет привлечен дополнительный персонал, а все службы обеспечены необходимой техникой и ресурсами для обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях.

Ситуация в московском авиаузле находится под особым контролем Министерства транспорта России, Росавиации и Ространснадзора. Представители ведомств будут направлены в аэропорты для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров. В ведомствах подчеркнули, что безопасность полетов остается безусловным приоритетом.

Ранее сообщалось, что пассажиры Lufthansa провели ночь в запертом лайнере без еды и воды.