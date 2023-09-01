Пассажиры общественного транспорта Подмосковья за лето совершили 182 млн поездок

Пассажиры общественного транспорта Подмосковья за лето совершили около 182 миллионов поездок, сообщили в областном Минтрансе. Этот показатель превышает прошлогодний на четыре с половиной процента.

Больше всего поездок зафиксировали первого июня – два с половиной миллиона.

По итогам лета больше всего поездок было совершено по соцкартам жителя столицы и Подмосковья – свыше 88 миллионов. За ними следуют банковские карты – ими оплатили 61 миллион поездок. Замыкают тройку проездные «Стрелка» и «Тройка» – 33 миллиона поездок.

Обычно число пассажиров общественного транспорта в летний период снижается. Это объясняется тем, что многие уезжают в отпуск или чаще пользуются велосипедами и самокатами.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил об открытии в Мытищах движения по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково.