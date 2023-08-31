Андрей Воробьев: в Мытищах открылось движение по дороге «Осташковское шоссе – д. Ульянково»

В Мытищах открылось движение по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Протяженность участка составляет 3,3 километра.

«Мытищи быстро растут, уже сейчас здесь проживают порядка 300 тысяч человек. Соответственно увеличивается и дорожный трафик, запрос на качественную, современную инфраструктуру очевиден», - сказал Воробьев.

Он отметил важность дороги для развития транспортной инфраструктуры всего муниципалитета в целом и микрорайона Пироговский в частности – в перспективе в них будут жить порядка 40 тысяч человек.

«В будущем новая автодорога обеспечит выезд на Мытищинскую хорду, которую мы планируем запустить до конца следующего года», - добавил губернатор.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

На дороге предусмотрено от двух до четырех полос движения. Тут также построен мост через Клязьму протяженностью более ста метров. Вдоль дороги оборудованы тротуары и велодорожки, установлены светофоры, обустроены наземные переходы и остановки.

«В Мытищах мы также проектируем строительство и реконструкцию улицы Селезнева, улицы Угольной с расширением. Каждый объект – это долгожданные и нужные людям перемены», - отметил губернатор.

Также сегодня по поручению главы региона запустили новую схему движения маршрута №31к – от железнодорожной станции Мытищи до жилого комплекса «Императорские Мытищи». На линии работает автобус малого класса, который совершает десять рейсов в день. Первый отправляется от станции Мытищи в семь часов утра, а последний от жилого комплекса – в 19:30.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Ранее Воробьев обсудил развитие Серебряных Прудов с главой муниципалитета.