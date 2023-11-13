Пассажиры Подмосковья совершили более шестидесяти миллионов поездок по картам «Стрелка» в автобусах Мострансавто

С начала года жители и гости Подмосковья совершили более 60,5 миллиона поездок в автобусах Мострансавто по транспортным картам «Стрелка». Доля использования данных карт составила почти 33% от всех платных поездок, сообщили в областном Минтрансе.

Наибольшее число поездок с помощью данной транспортной карты совершили пассажиры в МАП № 10 города Королев, МАП № 8 города Химки и МАП № 12 города Ногинск. Самыми популярными маршрутами стали № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» и № 21 «ст. МЦД Подольск — ул. Академика Доллежаля, д. 19». В ведомстве уточнили, что «Стрелкой» пассажиры могут оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При таком способе оплаты проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

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