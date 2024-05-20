Пассажиры Подмосковья совершили более шестидесяти тысяч поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2024 года пассажиры Подмосковья совершили около 62 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах АО «Мострансавто», которые проходят в пределах региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что самым протяженным является маршрут № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 г. Раменское), там было зафиксировано 13,9 тысячи поездок. Его длина составляет около 200 километров, время в пути в среднем — 3 часа 45 минут. На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 г. Королев) — совершено свыше 48 тысяч трансакций. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. В ведомстве также отметили, что чаще всего пассажиры фиксировали оплату на этих маршрутах с помощью социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.