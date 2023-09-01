Пассажиры Подмосковья совершили почти два миллиона поездок на маршрутах Мострансавто, следующих до аэропортов

С начала этого года пассажиры совершили более 1,8 миллиона поездок на маршрутах Мострансавто в Подмосковье, которые следуют до аэропортов Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Самым популярным из девяти маршрутов компании стал № 441 «Жуковский (5 м/р) — м. Котельники». На нем было совершено более 728,9 тысячи трансакций. Второе и третье место по популярности заняли маршруты № 48 «ст. Лобня — Шереметьево — Дубровки» и № 1 «ул. Лацкова — Наркомвод» — 311,6 тысячи и более 257,5 тысячи поездок соответственно. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами, добавили в министерстве.

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