Патриарх Кирилл назвал условие непобедимости России

В воскресенье, 26 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил кадетский корпус в Краснодарском крае, где обратился к казачьей молодежи. По информации, опубликованной на официальном сайте Русской православной церкви, предстоятель подчеркнул: величие и несокрушимость России напрямую зависят от того, насколько юное поколение проникнется преданностью Богу и родной земле.

Мероприятие проходило в домовом храме, расположенном в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени И.В. Безуглого в станице Динской. В дар учебному заведению патриарх передал Владимирскую икону Божией Матери, а также сборники своих проповедей и книгу «Патриархи Московские и всея Руси».

«Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима. Нас никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой. Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости», — заявил патриарх Кирилл.

Особую благодарность глава Русской церкви выразил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за инициативу создания храма при кадетском корпусе.

