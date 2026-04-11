Патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Воскресения Христова

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным христианам с поздравлением по случаю грядущего праздника Воскресения Христова. В своем обращении он подчеркнул, что Пасха дарит верующим неиссякаемую радость, а также призвал их прощать ближних и «сбросить оковы обид».

«Сердечно поздравляя всех с праздником Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам жизнеутверждающее и ободряющее на веки свидетельство о том, что воистину Воскресе Господь», — говорится в патриаршем поздравлении, текст которого распространила Московская патриархия.

Патриарх напомнил, что Сын Божий пришел в мир и принял человеческую природу, чтобы пройти через все тяготы земного бытия и смерть, а также взять на себя людские грехи, вознесясь на крест. По его словам, Пасха является неисчерпаемым источником великой радости, рождающейся из любви Бога к человечеству. Эта любовь побеждает ад, распахивает врата рая, дарует прощение и истинную духовную свободу.

«Мы, ученики Христовы, убежденно свидетельствуем, что любовь сильнее даже смерти. Она преодолевает время и пространство, низлагает грех и могущество тьмы. В Царство любви зовет нас Всещедрый Господь — и туда не войти, не имея ее в своем сердце. Простим же друг друга, сбросим оковы взаимных обид и огорчений, примиримся и обнимемся. Окажем милость нуждающимся и утешим скорбящих», — заключил предстоятель Церкви.

Ранее патриарх Кирилл сравнил с безбожниками тех, кто не причащается раз в неделю.