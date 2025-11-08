Патриарх Кирилл заявил, что демографический спад стал делом самой церкви
Фото: [Фото: istockphoto.com/Radist]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь должна активно участвовать в решении демографических проблем страны. По его словам, снижение рождаемости стало не только государственной, но и духовной угрозой для России, передают «РИА Новости».
«Через все те инструменты, которые у нас сегодня есть, мы должны стремиться максимально влиять на изменение демографической ситуации в нашей стране», — сказал патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.
Он подчеркнул, что демографический кризис напрямую затрагивает церковь, поскольку будущее нации зависит от устойчивости семьи и духовного состояния общества. Кирилл также отметил важность совместной работы церкви, государства и общества в вопросах поддержки семьи и деторождения.
