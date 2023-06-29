Патриарха Кирилла пригласили посетить приход Русской православной церкви в Болонье

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пригласили в Болонью, где действует приход Русской православной церкви, сообщает РИА Новости . Данное предложение поступило от посланника папы Римского по украинскому урегулированию Маттео Дзуппи, с которым епископ РПЦ встретился в четверг, 29 июня.

По словам Дзуппи, иметь с Русской православной церковью общую общину - это высокая честь. Посланник папы Римского выразил надежду, что патриарх Кирилл сможет посетить приход. Также Дзуппи заявил, что Болонья гордится православной общиной, храм которой посещает много прихожан.

Во время встречи обсуждался вопрос урегулирования конфликтов между государствами. Патриарх Кирилл заявил, что в случае возникновения разногласий церкви должны содействовать их скорейшему решению, а не уходить в сторону. Епископ отметил, что общинам Востока и Запада нужно принимать участие в выстраивании взаимопонимания.