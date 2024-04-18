Пациенты остались инвалидами после услуги «лучшего нейрохирурга Москвы»

Как минимум три человека заявили, что получили некачественные операции от одного хирурга в Москве. При этом вмешательства были настолько неудачными, что люди получили инвалидность. Как уточняет KP.RU , это дело находится контроле СК РФ: глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчеты по итогу расследования.

В Москве возбудили два уголовных дела после жалоб пациентов нейрохирурга, который называет себя лучшим в столице. Первое дело завели после операции на спине Людмиле Курдюбовой, другое после вмешательства на профессоре МГУ, доктора филологических наук Ирины Карабулаковой.

Людмила, некогда активная и позитивная, теперь прикована к кровати. Другая жертва хирурга теперь стала передвигаться на инвалидной коляске. Все как одна заявили: это с ними сотворил Юрий Аксенов. Однако в делах врач фигурирует в качестве свидетеля и продолжает деятельность.

При этом Людмила до обращения к врачу звонила клиникам и проходила консультации из-за больной спины, а вскоре ей позвонили из частной медфирмы, где и трудился Аксенов. Ей навязчиво предлагали услуги, которые точно были нацелены на решение ее проблемы.

«Не знаю, как так вышло, кто слил мои данные. Но звонившая девушка сказала: у нас сейчас бесплатные консультации, могу записать вас к лучшему нейрохирургу Москвы… Она так атаковала меня, перезванивая через каждые несколько часов, что в итоге я согласилась прийти на беседу. Аксенов, едва взглянув на снимок, сказал: нужно оперировать! А я и поверила», — отметила пострадавшая.

Операция за 400 тысяч рублей прошла пугающе. Швы расходились, а женщине становилось плохо. Скорую помощь горе-врачи не вызывали долго, а потом выяснилось, что грыжи пациентки со спины не исчезли даже после вмешательства. Теперь женщина вообще не может ходить, а боли только усилились.

Третьим пострадавшим стал сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Владимир Березкин. Ему вживили винт прямо в нерв, что его полностью обездвижило. 86-летний мужчина из активного трутяги превратился в лежачего инвалида.

«По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, но следователь нам официально сообщил, что результаты будут готовы лишь… в 2028 году», — отметил адвокат Дмитрий Джулай.

Теперь пациенты получили надежду на восстановление справедливости после того, как дело на контроль взяли в главном аппарате СК РФ.