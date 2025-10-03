Пауки, тараканы и мыши: школьники подняли тревогу из-за нашествия насекомых и грызунов

Фото: [ Дезинфекция поезда в метро Москвы для защиты от коронавируса/Медиасток.рф ]

Ученики девятой школы города Надыма (ЯНАО) подняли тревогу в социальных сетях, сообщив о настоящем нашествии насекомых и грызунов в учебном заведении. Подробности выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа».

В паблике «Злой и добрый надымчанин» появилось обращение школьника, который детально описал проблему. По словам других учащихся, в помещениях образовательного учреждения регулярно встречаются тараканы, пауки и мыши, что создает антисанитарные условия, пугает и мешает учебному процессу.

Публичное обращение возымело действие — администрация школы оперативно отреагировала на критику. Как сообщила пресс-служба учебного заведения, хотя плановая дезинсекция проводилась 27 сентября, уже 6 октября запланирована дополнительная обработка всех помещений.

