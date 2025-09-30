Мальчик вернулся из детсада с переломом бедра после падения

В одном из российских детских садов двухлетний малыш вернулся домой с переломом бедренной кости. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ей позвонила сотрудница детского сада. Прибыв в учреждение, женщина увидела своего плачущего сына, лежащего в кроватке. Ребенок жаловался на болезненные ощущения в ноге. Сотрудники сада заявили, что он получил травму, упав с лавки. При этом запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавшая момент падения, отсутствовала.

В медицинском учреждении у малыша диагностировали перелом бедра. В настоящее время он не может самостоятельно передвигаться и испытывает трудности при поворотах. Ребенку назначена операция. В связи с полученной травмой проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее кемеровчанка пожаловалась на нашествие тараканов в детсаду и покусанных детей.