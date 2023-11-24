Павел Соколов заявил, что продюсер группы «На-На» ни в чем не нуждается

Напомним, что Павел Соколов проработал в «На-На» с 1991 по 2008 гг. сначала артистом балета, а затем и солистом. Группу основал Бари Алибасов, но поддерживает ли артист связь с продюсером сегодня? Об этом и пишет издание «Утро.ру» .

Время неумолимо движется вперед, а Бари Каримовичу пошел уже 77-й год. Почтенный возраст и состояние здоровья больше не позволяют заниматься шоу-бизнесом и часто выходить в свет.

Многие могли слышать о продюсере и вовсе неутешительные новости: то упал с лестницы, то отравился бытовой химией. Однако, «за ним есть хороший присмотр», о чем и рассказал Павел Соколов. Артист уверен, что он в порядке, хотя с ним давно не созванивался. А вот с другими участниками он связывается часто.