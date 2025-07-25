Пчеловод из округа Шатура передал для жителей Курской области 300 кг меда

Александр Басов, проживающий в деревне Погостище, давно и с большим успехом занимается пчеловодством, глубоко разбираясь в особенностях жизни этих насекомых. Он прошел обучение по данной специальности и успешно работал пчеловодом в колхозах и совхозах Подмосковья.

«В период существования Советского Союза я занимал должность старшего пчеловода в колхозе «Ленинский луч», расположенном в Красногорском районе. Вместе с тремя помощниками мы следили за 750 пчелосемьями. После реорганизации колхозного хозяйства в 90-е годы меня пригласили на работу в наш район. В Пышлицах была создана пасека, где мы получали значительные объемы высококачественного меда», — поделился Александр Иванович.

В настоящее время у Александра Басова насчитывается 50 пчелиных семей. Его ульи расположены в округе Шатура, а также на территории Тульской области, где у него есть собственный хутор. Сыновья Александра Басова также владеют навыками работы с пчелами, пройдя обучение на специализированных курсах. Семья пчеловода ежегодно собирает около 100 килограммов меда с каждой пчелиной семьи.

С начала проведения специальной военной операции Александр Басов неоднократно передавал ароматное и целебное лакомство военнослужащим, выполняющим задачи в зоне боевых действий. Он хотел, чтобы военнослужащие употребляли мед для укрепления своего здоровья.

«Мой отец служил артиллеристом и участвовал в штурме Берлина. Поэтому, когда наступило это непростое время, я решил не оставаться в стороне и оказывать помощь нашим бойцам, снабжая их качественным натуральным продуктом. На этот раз мы передаем 290 килограммов меда, собранного в прошлом году», — объяснил Александр Басов.

По словам председателя совета ветеранов Сергея Фролова, ценный груз будет направлен в качестве гуманитарной помощи жителям Курской области, доставлен в медицинские учреждения и передан участникам СВО.

«Мед помещен в пластиковые контейнеры, что значительно облегчает его транспортировку. Банки для этого мне предоставили собственники Егорьевской производственной компании «БРИК-полимер», и я искренне благодарен им за эту помощь», — сообщил пчеловод.

На встрече с демобилизованными участниками специальной военной операции Александр Басов раскрыл некоторые секреты пчеловодства, рассказал о полезных свойствах натурального меда и с удовольствием вручил каждому из шатурских бойцов банку ароматного цветочного лакомства.