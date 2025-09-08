Пчелы-убийцы: миф или реальность? Шокирующий случай нападения пчел на хозяйку в графстве Клэр
В Ирландии рой пчел напал на женщину, занимавшуюся пчеловодством
В графстве Мейо (Ирландия) произошел несчастный случай, закончившийся трагедией.
Местная жительница, 73-летняя Кэтлин Девин, скончалась после нападения собственного роя пчел. Парадокс ситуации заключается в том, что женщина вместе с супругом на протяжении многих лет была увлеченным и уважаемым пасечником, чей мед неоднократно удостаивался престижных наград на сельскохозяйственных ярмарках.
ЧП произошло в непосредственной близости от их дома в деревне Балликасл. Несмотря на оперативное реагирование соседей, которые незамедлительно вызвали спасателей, и экстренную транспортировку пострадавшей вертолетом в ближайшую клинику, медики оказались бессильны. Мощная интоксикация организма после многочисленных укусов привела к необратимым последствиям.
Этот трагический случай потряс местное сообщество и вновь напомнил даже бывалым пчеловодам о непредсказуемости природы и необходимости строжайшего соблюдения мер безопасности при работе с ульями.
