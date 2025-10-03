Педагог и его воспитанники покорили «Поле чудес»

Педагог из Нового Уренгоя Михаил Шилов одержал победу в легендарной телеигре «Поле чудес» на Первом канале. Об этом стало известно интернет-изданию «Ямал-Медиа».

Преподаватель «Академии талантов» не только успешно прошел все этапы игры и вышел в финал, но и устроил настоящий творческий вечер в студии вместе со своими воспитанниками.

Особую атмосферу создало выступление учеников Шилова, которые исполнили в эфире песню из репертуара музыканта Владимира Трошева.

Ямальский колорит дополнила церемония дарения: ямальцы передали в музей программы уникальные сувениры, которые принял бессменный ведущий Леонид Якубович. В своем эфирном обращении победитель передал привет родному Новому Уренгою и поздравил город с предстоящим юбилеем.

