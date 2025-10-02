Житель США случайно выиграл в лотерею $2 млн

Американец приобрел по случаю несколько билетов лотереи, в которую обычно не играет, и внезапно выиграл сразу $2 млн. Об этом рассказало агентство United Press International.

Житель Соединенных Штатов посетил магазин Fleck’s Fresh Mart, который расположен в пригороде Детройта. На глаза ему попались билеты лотереи 100X, которые он обычно игнорирует. Он внезапно для самого себя решил приобрести несколько билетов. Впоследствии выяснилось, что один из них выигрышный, на него выпал приз в $2 млн. Мужчина долго не мог поверить собственным глазам, его смогла убедить только мать, которая перепроверила за ним билеты.

«Превратить 20 долларов в два миллиона — это что-то невероятное, и я до сих пор в это не верю», — указал он.

Ранее американец, который получил выигрыш в лотерею в размере в $410 млн, заявил, что его жизнь почти не изменилась. Пока он не определился, как именно распорядится деньгами, но твердо решил, что ближайший год посвятит себе и жене, стараясь делать то, что доставит им радость.