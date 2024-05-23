Педагог из Городского округа Пушкинский Баженова стала призером Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил призера регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Елену Леонидовну Баженову с участием в столь престижном конкурсе.

Елена Леонидовна заняла третье место в номинации конкурса «Педагог дополнительного образования технической направленности».

Призер работает педагогом дополнительного образования в МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3». Активная и разностороння, Елена Баженова также занимает пост представителя Городского округа Пушкинский.

«Поздравляю Елену Леонидовну и коллектив гимназии № 3 города Ивантеевка с достойным результатом. Желаю профессионального роста и покорения новых вершин!» — отметил Максим Красноцветов.

В 2024 году конкурс проходит в 20-й раз. С каждым разом участников становится все больше. Цель мероприятия — создавать условия для постоянного развития педагогов, актуализировать и пропагандировать новые формы наставничества, раскрывать потенциал педагогов. Конкурс состоит из нескольких этапов. Предусмотрено награждение победителей в девяти разных номинациях.