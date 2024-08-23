Педагог из Саратова смог обосноваться в Подмосковье благодаря «Соципотеке»

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» позволило учителю из Саратовской области приобрести собственную двухкомнатную квартиру в подмосковных Люберцах. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Учитель математики и информатики МОУ «Гимназия № 56» Сергей Фролов переехал в Московскую область пять лет назад. Его общий рабочий стаж приближается к 10 годам.

Обладатель сертификата рассказывает, что в профессию пошел по примеру прадеда-фронтовика. Со слов мужчины, прадед участвовал в Великой Отечественной войны, получил ранение. После этого в мирное время он стал работать учителем.

Сергей жил в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил подать документы. Ему удалось взять «двушку» на вторичном рынке, сейчас мужчин готовится к переезду.