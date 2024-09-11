Педагог-психолог электростальской школы №12 заняла второе место в региональном конкурсе

Аксенова Елена Викторовна, педагог-психолог из МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением иностранного языка» из городского округа Электросталь вошла в тройку лучших психологов Московской области. Елена Викторовна заняла второе место в региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2024».

Конкурс педагогов-психологов проходил с мая по сентябрь и включал четыре этапа, в том числе очные и заочные туры, и предусматривал выполнение теоретических, практических и творческих заданий. В итоговом состязании конкурсанты решали профессиональный кейс в режиме реального времени и презентовали его компетентному жюри без использования мультимедийных средств.

В 2024 году для участия было подано 63 заявки от педагогов-психологов со всей Московской области.