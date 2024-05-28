Педагоги из Городского округа Пушкинский прошли в финал Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Профессионалы из Городского округа Пушкинский стали финалистами регионального этапа масштабного конкурса «За нравственный подвиг учителя», который проводился с января по апрель 2024 года.

Пушкинские профессионалы прошли в финал престижного конкурса «За нравственный подвиг учителя». Среди них пять жителей из разных городов округа Пушкинский, ставшие ярким примером профессионализма на Всероссийском конкурсе.

«Финалистами регионального этапа стали учитель истории и обществознания МБОУ города Пушкино „Образовательный комплекс № 3“ Мария Макусинская, учитель истории и обществознания МБОУ города Ивантеевка „Образовательный центр № 8“ Марина Корольчак, учитель начальных классов МБОУ города Красноармейск „Центр образования № 2“ Людмила Зайцева, учитель начальных классов МБОУ города Красноармейск „Центр образования № 2“ Надежда Кретова и учитель начальных классов МБОУ города Красноармейск „Центр образования № 2“ Галина Сторублева», — перечислила финалистов пресс-служба администрации округа.

Участников поздравила замглавы Городского округа Пушкинский Ольга Жданова. В телеграм-канале она пожелала финалистам дальнейших успехов и покорения новых профессиональных вершин.

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» открыт для представителей всех типов существующих в стране учебных заведений. Цель конкурса не только в показе богатого опыта работы и соревновании, но и обмене им, а также получении знаний о механизмах воспитания и преподавания.