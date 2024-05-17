Педагоги из Красноармейска примут участие в международной премии «Мы вместе»

Команда педагогов Центра образования № 1 Красноармейска презентует авторский проект по организации помощи жителям новых территорий и участникам специальной операции в рамках премии международного уровня «Мы вместе».

Лидер красноармейской команды участников, воспитатель дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая рассказала о создании коллективом проекта «Подарим частичку сердца». В его разработке принимали участие 100 человек: сами педагоги, их воспитанники и родители ребят.

«Все участники искренне от всего сердца помогают воинским подразделениям ЛНР и ДНР, мирному населению этих республик, а также жителям Белгородской области», — рассказала лидер команды соискателей премии «Мы вместе», воспитатель дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая.

Авторы проекты «Подарим частичку сердца» оказывают активную поддержку военным СВО и жителям новых регионов. Активисты собирают гуманитарную помощь, чтобы передать раненым героям. Ребята создают оберегающие амулеты, рисуют рисунки, пишут трогательные письма. Активную помощь оказывают и жителям новых регионов. Так, в библиотеку Донецка отправили сотни интересных книг.

Мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов проводят регулярно. К созданию поделок уже привлекли воспитанников одного из столичных детских садов, а также юных белгородцев, которые гостят на территории Красноармейска в лагере «Родник».

«Мы стараемся принимать участие во многих акциях, направленных на оказание помощи нашим военнослужащим и гражданам новых российских территорий — „Согреем детские сердца“, „Дарим добро“, „Книги Донбассу“, „Добрый подарок“ и многих других», — рассказала Евгения Залуцкая.

Одно из важных направлений в работе — привлечение к сотрудничеству новых партнеров.

Евгения отметила, что на текущей неделе подаст заявку на участие в премии «Мы вместе». В победе своей команды она не сомневается.