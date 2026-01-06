«Пени начисляться не будут». Госдума разъяснила график платежей за ЖКУ: как избежать путаницы в новогодние праздники?

Как сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, соответствующая квитанция должна быть оплачена не позднее 12 января 2026 года.

Данное решение связано с тем, что привычная дата ежемесячного платежа — 10-е число — в январе приходится на субботу, являющуюся выходным днем. Парламентарий особо отметил, что в период с 10 по 12 января включительно никакие пени за просрочку платежа начисляться не будут.

При этом запланированное на 2026 год постоянное изменение сроков оплаты (перенос с 10-го на 15-е число каждого месяца) начнет действовать позже. Так, за февраль услуги ЖКХ нужно будет оплатить уже по действующему правилу — до 10 марта.

