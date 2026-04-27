Пенсии летчиков и шахтеров будут пересматривать четыре раза в год

Парламентарий Алексей Говырин, представляющий фракцию «Единая Россия», в беседе с корреспондентами РИА Новости сообщил о новом порядке пересмотра специальных надбавок для двух категорий граждан.

«Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер пересматривается четыре раза в год», — заявил Говырин, уточнив конкретные даты: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

По словам депутата, фактически такое решение ведет к повышению пенсионного обеспечения. Юридически это не индексация страховой пенсии, а специальная доплата, регулируемая отдельными законами. Помимо этого, Говырин напомнил о самостоятельном порядке для военных пенсий: они зависят от увеличения денежного довольствия соответствующих категорий и пересматриваются по нормам иного закона.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме решили, сколько минимум должен стоить час работы.