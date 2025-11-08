Пенсии вырастут с января 2026 года: кому и на сколько повысят выплаты

С 1 января 2026 года в России планируется повышение страховых пенсий по старости. Минтруд и Минфин подтвердили, что индексация составит 8,2% — на уровне прогнозируемой инфляции за 2025 год. Об этом сообщает Life.ru.

Повышение коснется всех неработающих пенсионеров. Им перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи заявлений. Работающие пенсионеры, как и прежде, не получат индексацию, но смогут рассчитывать на перерасчет после завершения трудовой деятельности.

После повышения средний размер страховой пенсии составит около ₽24,5 тыс. Пенсии по инвалидности увеличатся до примерно ₽18,7 тыс., а военные пенсии вырастут на 7,6% — до ₽35 тыс. Социальные пенсии проиндексируют отдельно — с 1 апреля 2026 года. Прибавка составит около 6%, и средняя выплата достигнет ₽15,2 тыс.

Расчет размера пенсии останется прежним: СП = ИПК × СВ + ФВ, где ИПК — количество пенсионных баллов, СВ — стоимость одного балла (в 2026 году ожидается ₽136,7), ФВ — фиксированная выплата (около ₽8 400).

Таким образом, пенсионер, имеющий 100 баллов, получит: 136,7 × 100 + 8 400 = ₽21 070. После индексации на 8,2% сумма составит около ₽22 800.

Проверить новую сумму пенсии можно через «Госуслуги», в отделении ПФР или в банке. В графе «выплата за январь» должна появиться сумма с учетом повышения.

Если индексация не произведена, стоит убедиться, что пенсионер не числится работающим. Также возможна задержка из-за праздничных дней или технических ошибок. В таком случае следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что средства на индексацию заложены в федеральном бюджете: «Повышение пенсий предусмотрено в полном объеме. Перерасчет произойдет с 1 января автоматически».

