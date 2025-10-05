Пенсия 440 тыс. руб. сразу на счет? В Госдуме назвали условие для крупной единоразовой выплаты

В 2026 году право на единовременную выплату средств накопительной пенсии получат те граждане, чьи накопления не достигают 440 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на действующее законодательство сообщила депутат Госдумы.

Ключевым критерием для получения всей суммы единовременно является ее незначительный размер. Как уточнила парламентарий, такая возможность предоставляется, если ежемесячная выплата, рассчитанная исходя из имеющихся накоплений, составляет менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Претендовать на получение средств могут женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины в возрасте от 60 лет. Таким образом, государство предусматривает упрощенный порядок доступа к пенсионным накоплениям для тех, у кого их объем не позволяет сформировать сколь-либо существенную ежемесячную прибавку к пенсии.

Ранее сообщалось о том, что в России ожидается рост стоимости пенсионного коэффициента.