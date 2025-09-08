Пенсия без стажа: миф или реальность? Какое пособие ждет никогда не работавших россиян

В 2025 году граждане России, не имеющие официального трудового стажа, будут получать социальную пенсию по старости в фиксированном размере — 8824 рубля.

Данная информация была озвучена Аллой Пальшиной, занимающей пост исполнительного директора «СберНПФ», в рамках её комментария для РБК.

Ключевой особенностью данного вида пенсионного обеспечения является более поздний срок его назначения. В отличие от страховой пенсии, выплаты по социальному обеспечению начинаются на пять лет позже. Конкретный возраст выхода на эту пенсию напрямую зависит от года рождения будущего пенсионера.

Важно отметить, что если общий доход гражданина, включая назначенную социальную пенсию, не достигает уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, то государство гарантирует специальную федеральную или региональную социальную доплату.

