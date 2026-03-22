Пенсия придет даже без стажа: кому гарантировали солидные выплаты без дня работы

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что российское законодательство гарантирует пенсионное обеспечение даже лицам, ни разу не имевшим официального трудоустройства. Он подчеркнул: социальный характер государства закреплен в Конституции, поэтому право на выплаты сохраняется вне зависимости от наличия стажа, пишет ТАСС.

По словам парламентария, при достижении пенсионного возраста такие граждане будут получать социальную пенсию, хотя она назначается на пять лет позже страховой. При этом государство обеспечивает минимальный уровень дохода: если начисленная сумма не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначается соответствующая доплата.

На федеральном уровне этот минимум с 1 января составляет почти 16,3 тысячи рублей. Однако региональные значения могут отличаться. К примеру, в столице планка установлена на уровне около 19 тысяч рублей. Эксперты уточняют: после апрельской индексации на 6,8 процента средний размер социальной пенсии достигнет 16,5 тысячи рублей. Базовый показатель вырастет с 8,8 тысячи до 9,4 тысячи рублей.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих параметров не хватает, человеку назначают социальную выплату. В текущем году возраст выхода на страховую пенсию составляет 64 года для мужчин и 59 для женщин. На социальную пенсию мужчины уходят в 69 лет, женщины — в 64 года.