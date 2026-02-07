«Пенсия станет больше, но не вдвое». С 1 марта изменятся выплаты самым возрастным и инвалидам I группы

С 1 марта в России вырастут пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста в феврале, а также получившим первую группу инвалидности. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Как пояснил парламентарий, после 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%.

«Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком. Это положено только получателям страховой пенсии по старости», – подчеркнул Говырин.

Повышение назначается автоматически, отдельное заявление обычно не требуется. Если пенсионер уже получает увеличенную выплату как инвалид 1 группы, дополнительная надбавка за 80 лет не предусмотрена.

Для страховой пенсии по инвалидности действует аналогичный порядок.

«Если первая группа инвалидности установлена в феврале, пенсию пересчитывают со дня решения МСЭ. На практике это часто отражается в ближайшей выплате», – добавил депутат.

Ранее сообщалось о том, что в 10 регионах выявили среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей.