«Пенсия станет больше, но не вдвое». С 1 марта изменятся выплаты самым возрастным и инвалидам I группы
С марта пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительную выплату
Фото: [istockphoto.com/mars58]
С 1 марта в России вырастут пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста в феврале, а также получившим первую группу инвалидности. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Как пояснил парламентарий, после 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%.
«Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком. Это положено только получателям страховой пенсии по старости», – подчеркнул Говырин.
Повышение назначается автоматически, отдельное заявление обычно не требуется. Если пенсионер уже получает увеличенную выплату как инвалид 1 группы, дополнительная надбавка за 80 лет не предусмотрена.
Для страховой пенсии по инвалидности действует аналогичный порядок.
«Если первая группа инвалидности установлена в феврале, пенсию пересчитывают со дня решения МСЭ. На практике это часто отражается в ближайшей выплате», – добавил депутат.
